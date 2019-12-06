Место пожара. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n130474-proverili-i-zabyli-sgorevshiy-v-odesse-kolledj-popal-v-chernyy-spisok-gschs-pyat-let-nazad.html

Ракурс

Пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса мог быть связан с нарушениями требований пожарной безопасности, которые обнаружили еще пять лет назад.

Пять лет назад учебное заведение прошло проверку. Был обнаружен ряд нарушений: в коридорах находились пластиковые панели, отсутствовали уведомления о пожарных выходах и сигнализации, передает «Думская» слова начальника областного управления службы Виктора Федорчака.

Федорчак добавил, что проверкой устранения этих нарушений служба заниматься была не обязана. Это возлагалось на руководство учебного заведения.

Директор должен был сам отправить нам письмо о том, что он их устранил. Сейчас сказать, было ли такое письмо от директора, я не могу, — заявил Федорчак.

Причины, по которым облуправление ГСЧС не обратилось в суд с иском о закрытии колледжа, а также других учреждений, которые размещались в этом здании, разъяснены не были.

По заявлению начальника управления, 4 декабря имел место поздний вызов по улице Троицкой, 25. Спасатели прибыли в тот момент, когда огнем была уже охвачена значительная часть здания.

До сих пор продолжаются поисково-спасательные работы, сотрудники ГСЧС занимаются разбором конструкций и поиском людей.

Полиции удалось установить местонахождение Анастасии Василян, бывшей студентки Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. После пожара ее родственники заявили о пропаже девушки. Но, как оказалось, она не выходила на связь из-за поломки телефона.

Ранее «Ракурс» писал, что на заседании Кабинета министров была создана комиссия по расследованию причин масштабного пожара в Одессе. О первых результатах расследования она должна доложить до 20 декабря.