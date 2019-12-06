Під час пожежі в Одесі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n130478-pojeja-v-odesi-znayshly-tilo-sche-odniieyi-jertvy-budivlu-obnosyat-parkanom-foto-video.html

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В Одесі рятувальники знайшли тіло ще однієї жертви масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Таким чином, наразі офіційна кількість жертв вже становить три людини, ще 12 осіб шукають. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Спочатку повідомлялося, що це тіло жінки, проте згодом у ДСНС уточнили, що знайшли тіло чоловіка. Його особа встановлюється.

Будівлю на вулиці Троїцькій, де розташовувався цей навчальний заклад, обносять парканом, щоб уберегти місце, де тривають пошук тіл загиблих і слідчі дії, від сторонніх осіб. Про це повідомляє видання «Думская».

Рух транспорту по вулиці Троїцький буде перекритий до завершення всіх робіт на місці пожежі.

Пожежа в одеському коледжі спалахнула вранці 4 грудня.

Нагадаємо, одну зі студенток, яка вважалася зниклою безвісти, нещодавно знайшла поліція.