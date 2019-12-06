Судова реформа Зеленського: з’явилася позиція Ради Європи

Рада Європи відреагувала на судову реформу, фото: PxHere

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З’явилася позиція Ради Європи щодо змін до законодавства, які вносить закон № 193-IX «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування».

У тексті цього рішення, зокрема, містяться занепокоєння щодо відсутності достатніх консультацій та ретельного аналізу в процесі ухвалення цього закону та висловлюються побоювання щодо можливих загроз незалежності та ефективності Верховного суду. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Також у рішенні містяться заклики до української влади в повній мірі скористатися досвідом Венеційської комісії та допомогою Ради Європи в процесі внесення відповідних змін до законодавства.

У Раді Європи нагадали, що протягом 2014−2018 років Україна у тісній співпраці з цією міжнародною організацією здійснила значні кроки у реформуванні судової системи.

Цей закон парламент ухвалив 16 жовтня, чинності він набув 7 листопада.

Нагадаємо, в середині листопада Верховний суд звернувся до Конституційного суду з поданням щодо неконституційності нещодавніх змін до законів «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя».