Учені встановили ще один негативний наслідок використання смартфонів, фото: Pxfuel

https://racurs.ua/ua/n130484-poyava-iphone-ta-pokemon-go-pryzvela-do-zrostannya-kilkosti-fizychnyh-travm-ucheni.html

Ракурс

Поява смартфону iPhone у 2007 році та гри з доповненої реальністю Pokemon Go у 2016 корелюється зі зростанням кількості травм голови та шиї, що виникають під час водіння або ходьби з мобільним телефоном.

Такого висновку дійшли дослідники з медичної школи Рутгерс (Нью-Джерсі, США), вивчивши дані щодо травм зі 100 американських лікарень, починаючи з 1998 року, повідомляє прес-служба вишу.

В результаті було виявлено 2 тис. 501 пацієнта, якому надавали допомогу у зв’язку з травмами голови та шиї внаслідок використання мобільних телефонів між 1998 та 2017 роками.

Ці травми включали порізи, синці, садна і внутрішні пошкодження, особливо навколо очей і носа. Понад 41% таких травмувань сталися вдома і були незначними, вимагаючи незначного або взагалі жодного лікування. Близько 50% відсотків припадає на відволікання під час водіння, а третина — на відволікання під час ходьби.

Діти до 13 років значно частіше зазнавали механічних травм, таких як вибух акумулятора мобільного телефону або падіння мобільного телефону на дитину, або ж дитина випадково била себе в обличчя телефоном.

Отримані результати дають ученим підстави вважати, що відволікання, спричинене мобільними телефонами, могло стати найбільшою причиною травм і здебільшого торкнулося людей у ​​віці від 13 до 29 років.

Отримані результати вказують на необхідність проведення просвітницької діяльності щодо ризиків, пов’язаних із використанням мобільних телефонів та спричинених ними відволіканням, — наголошують учені.

Pokemon Go — це гра доповненої реальності, яка вимагає від гравців відстежувати анімаційних персонажів на своїх телефонах у реальних місцях.

Нагадаємо, нещодавно брат відомого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара Роберт Ескобар створив бюджетний гнучкий смартфон.