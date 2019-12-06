Загибель офіцерів СБУ на Донбасі: окупанти досі не повернули тіло Дмитра Каплунова

Дмитро Каплунов, фото: прес-центр СБУ

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Бойовики так званої ДНР досі не повернули тіло підполковника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова, який загинув 1 грудня під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Відповідні переговори, попри залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій, кілька разів зривалися. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що українська сторона ще 2 грудня звернулася з цього питання до бойовиків через представників СЦКК та СММ ОБСЄ.

Однак, попри те, що Україна виконала всі вимоги, висунуті бойовиками, тіло Каплунова бойовики не повертають вже майже тиждень.

Наразі переговори тривають і ми віримо, що родина у найближчі дні отримає можливість попрощатися з рідним, — наголошують у прес-центрі СБУ.

3 грудня президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв Каплунову звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота зірка».

Нагадаємо, 3 грудня в Києві відбулася церемонія прощання з іншим загиблим тоді офіцером СБУ — Денисом Волочаєвим.