«Нормандский формат»: Зеленский подтвердил, что проведет двустороннюю встречу с Путиным в Париже

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в рамках «нормандского саммита» в Париже у него состоится встреча тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский заявил сегодня во время телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера» в эфире одного из украинских телеканалов.

Все двусторонние встречи будут у всех президентов, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что не нервничает перед встречей с Путиным, а единственное, что его волнует — то, что переговоры могут завершиться безрезультатно.

Я очень не люблю нерезультативность любых переговоров, — отметил Зеленский.

Также он выразил надежду, что Франция и Германия поддержат Украину во время переговоров в Париже.

А если что-то пойдет не так, то я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне, — заверил президент.

9 декабря в Париже должна состояться встреча с участием Зеленского, Путина, а также президента Франции Эммануэла Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Предыдущая встреча «нормандской четверки» состоялась в Берлине 19 октября 2016 года.

Напомним, Меркель в Париже планирует провести отдельные встречи с Путиным и Зеленским перед началом рабочего заседания лидеров «нормандской четверки».