«Нормандский формат»: США заявили о непоколебимой поддержке Украины, фото: flickr

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«Нормандский формат» запланировано провести 9 декабря в Париже.

Накануне мероприятия американские власти заявили о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщается Посольством США в Украине.

Представители американской стороны отметили, что продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы заставлять Москву соблюдать нормы международного законодательства. Вашингтон заинтересован в восстановлении полного суверенитета Украины на Донбассе.

В заявлении посольства говорится, что с 2014 года США выделили около 3 млрд долл. в поддержку безопасности. Поддержка осуществлялась также и в сфере реформирования правоохранительных органов, борьбе с коррупцией.

Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, — говорится в сообщении.

Американские дипломаты выразили надежду, что Киеву удастся укрепить верховенство права, улучшить инвестиционный климат, реформировать оборонный сектор, а также побороть дезинформацию.

Напомним, встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия и Россия) состоится 9 декабря в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у него запланирована встреча тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.