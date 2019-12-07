В России назвали «нулевой вариант» лучшим решением в газовом споре с Украиной, фото: Правительство РФ

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Газовый спор между Украиной и Россией может решиться только благодаря «нулевому варианту».

Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в программе «Вести в субботу».

Глава российского правительства считает, что результат должен устраивать все стороны. Он назвал невозможным утверждение об увеличении цены транзита для РФ.

Необходимо прийти к какому-то нулевому варианту, — отметил чиновник.

Медведев прокомментировал заявление украинской власти о том, что прямые поставки газа из России стране не нужны, поскольку ресурс идет реверсом из Европы. По мнению руководителя российского правительства, такие высказывания — не повод не поставлять газ через Украину.

Его Украина получает гораздо дороже, чем могла бы получать, — добавил Медведев.

Напомним, 2 декабря в Украине заявили, что Москва должна оплатить долги по арбитражу. Это позволит договориться о транзите газа через украинскую территорию. Глава Минэнергетики Оржель предположил, что прекращение поставок ресурса спровоцирует рост цены на газ на европейских и украинском рынках.