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В России назвали «нулевой вариант» лучшим решением в газовом споре с Украиной, фото: Правительство РФ
В России назвали «нулевой вариант» лучшим решением в газовом споре с Украинойhttps://racurs.ua/n130502-v-rossii-nazvali-nulevoy-variant-luchshim-resheniem-v-gazovom-spore-s-ukrainoy.htmlРакурс
Газовый спор между Украиной и Россией может решиться только благодаря «нулевому варианту».
Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в программе «Вести в субботу».
Глава российского правительства считает, что результат должен устраивать все стороны. Он назвал невозможным утверждение об увеличении цены транзита для РФ.
Необходимо прийти к какому-то нулевому варианту, — отметил чиновник.
Медведев прокомментировал заявление украинской власти о том, что прямые поставки газа из России стране не нужны, поскольку ресурс идет реверсом из Европы. По мнению руководителя российского правительства, такие высказывания — не повод не поставлять газ через Украину.
Его Украина получает гораздо дороже, чем могла бы получать, — добавил Медведев.
Напомним, 2 декабря в Украине заявили, что Москва должна оплатить долги по арбитражу. Это позволит договориться о транзите газа через украинскую территорию. Глава Минэнергетики Оржель предположил, что прекращение поставок ресурса спровоцирует рост цены на газ на европейских и украинском рынках.
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