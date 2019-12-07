Погода в Украине: 8 декабря на западе пройдут дожди, фото: pexels

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Ракурс

Погода в Украине может измениться 8 декабря.

На западе государства ожидаются дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях ожидаются дожди. Осадки пройдут днем и ночью. Средняя температура воздуха — 4−6 градусов тепла, в ночное время — до нуля градусов.

Холоднее будет в восточных регионах страны. На Луганщине ожидается до трех градусов мороза. Водителям следует быть очень внимательными на скользкой дороге.

В центральных и северных областях значительных осадков метеорологи не прогнозируют. За исключением южных областей ночью будет наблюдаться до 1−3 градусов мороза.

Холоднее всего в Карпатах — там возможно понижение температуры до минус 8−13 градусов. Днем термометры покажут небольшой «плюс».

Геомагнитная активность в Киеве 8 декабря останется стабильной. Соответствующий индекс зафиксируют на отметке не более двух. Колебания до 3 баллов возможны в вечернее время суток.