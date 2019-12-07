62-летняя фанатка сделала 38 тату в честь Моуриньо, фото: The Sun

https://racurs.ua/n130500-62-letnyaya-fanatka-sdelala-38-tatu-v-chest-mourino-foto.html

Ракурс

Жозе Моуриньо, португальский тренер, стал кумиром 62-летней Вив Бодикот.

Английская болельщица сделала 38 татуировок в честь наставника лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщило издание The Sun.

Общая стоимость изображений — около 2 тыс. фунтов стерлингов. Татуировки были сделаны, начиная с 2017 года. Все они посвящены португальцу.

Британка призналась, что очень любит тренера. Женщина готова тратить средства, чтобы продемонстрировать свою симпатию.

Просто таю от него — отметила Вив.

Она добавила, что считает Моуриньо очень умным и симпатичным, а также в восторге от его успехов на тренерских должностях в разных командах. По ее словам, муж поддерживает это увлечение и не ревнует ее, поскольку тоже любит Моуриньо.

Нет даже намека на ревность, — добавила болельщица.

Ранее вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть фанату-преследователю в одном из отелей Мюнхена. Музыкант нанес мужчине телесные повреждения после его неадекватной реакции на отказ сделать селфи.