Боевики «ДНР» отдали тело погибшего офицера «Альфы», фото: СБУ

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Ракурс

Тело Дмитрия Каплунова, погибшего 1 декабря в «серой зоне» на Донбассе, вернули Украине.

Боевики так называемой «ДНР» согласились отдать тело сотрудника Центра специальных операций борьбы с терроризмом «Альфа». Об этом сообщил депутат от партии «Голос» Роман Костенко в Facebook.

Народный избранник призвал выяснить, как и почему тело погибшего украинца оказалось у представителей террористических организаций. По его словам, после похорон бойца следует разобраться в этом вопросе.

Потому что есть правило: «запрещается оставлять убитых и раненых товарищей в расположении противника», — заявил Костенко.

В соцсети он поблагодарил всех за помощь.

Дмитрий Каплунов погиб 1 декабря на Донбассе от взрыва неизвестных устройств. Вместе с ним был убит и другой боец Центра специальных операций «А» Денис Волочаев.