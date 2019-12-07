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Боевики «ДНР» отдали тело погибшего офицера «Альфы», фото: СБУ

Боевики «ДНР» отдали тело погибшего офицера «Альфы»

7 дек 2019, 12:38
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Тело Дмитрия Каплунова, погибшего 1 декабря в «серой зоне» на Донбассе, вернули Украине.

Боевики так называемой «ДНР» согласились отдать тело сотрудника Центра специальных операций борьбы с терроризмом «Альфа». Об этом сообщил депутат от партии «Голос» Роман Костенко в Facebook.

Народный избранник призвал выяснить, как и почему тело погибшего украинца оказалось у представителей террористических организаций. По его словам, после похорон бойца следует разобраться в этом вопросе.

Потому что есть правило: «запрещается оставлять убитых и раненых товарищей в расположении противника», — заявил Костенко.

В соцсети он поблагодарил всех за помощь.

Дмитрий Каплунов погиб 1 декабря на Донбассе от взрыва неизвестных устройств. Вместе с ним был убит и другой боец Центра специальных операций «А» Денис Волочаев.

Источник: Ракурс


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