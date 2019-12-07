Украина обновит Соглашение об Ассоциации с ЕС ради «промышленного безвиза», фото: Википедия

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Ассоциация Украины с ЕС нуждается в обновлении.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, стране нужен «промышленный безвиз». Об этом он сообщил после встречи с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером.

Сделку планируется обновить в 2021 году. Соответствующие действия, по мнению чиновника, позволят сделать договор максимально эффективным и удобным для обеих сторон.

По его словам, украинское правительство сделает все от него зависящее, чтобы следующий год был очень амбициозным, максимально успешным для Украины в направлении европейской интеграции.

Интересует так называемый промышленный безвиз — ACAA agreement, — заявил Гончарук.

По мнению главы правительства, это позволит украинской стороне более масштабно торговать с европейскими странами. Предприниматели получат дополнительные преимущества.

Гончарук также анонсировал, что на 28 января следующего года запланировано проведение Совета ассоциации. Первую встречу проведут в Брюсселе.

Ранее Кабмин открыл для общественности онлайн-систему мониторинга за выполнением условий Соглашения об ассоциации с ЕС. Данная система носит название «Пульс Соглашения».