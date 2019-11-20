Кабмин взялся за проверку реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/n129708-kabmin-vzyalsya-za-proverku-realizacii-soglasheniya-ob-associacii-s-evrosouzom.html

Ракурс

Кабмин открыл для общественности онлайн-систему мониторинга за выполнением условий Соглашения об ассоциации с ЕС. Это произошло во время первого «евроинтеграционого» совещания правительства. Данная система носит название «Пульс Угоди».

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что онлайн-система «Пульс Угоди» разрабатывалась за счет средств европейских партнеров и представляет собой базу данных о выполнении всех заданий, которые предусмотрены в Соглашении об ассоциации с ЕС. Гончарук отметил, что правительство стремится быть максимально открытым перед украинцами и готово выслушать любую конструктивную критику со стороны общественности, пишет правительственный портал.

«Пульс Угоди» позволяет в реальном времени осуществлять мониторинг выполнения пунктов плана мероприятий и видеть, кто из должностных лиц ответственный за это. Система является всеобъемлющей и включает в себя все задания в 24-х сферах общественной жизни. Всего в систему включено более 2 тыс. заданий, а их реализация возможна при выполнении 7,5 тыс. мероприятий. Ответственность за их выполнение возложена на 70 исполнителей.

Исполнители распределены на три группы, в зависимости от своей принадлежности: Кабмин, Верховная Рада и «Другие». «Пульс Угоди» показывает прогресс выполнения заданий в пределах одного года, а также общий процесс выполнения заданий с 2014 года до 2024 года.

Для наглядной демонстрации процесса используются четыре цвета:

зеленый — задание выполнено;

желтый — задание не выполнено, сроки выполнения приближаются;

красный — выполнение задания просрочено;

серый — задание не выполнено, сроки выполнения в далеком будущем.

Технические характеристики, алгоритмы и поисковая система будут систематически обновляться и усовершенствоваться.

Как раньше писал «Ракурс», Украина инициирует обновление некоторых пунктов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.