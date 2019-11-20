В Одессе суд вынес приговор террористу. Фото: objectiv.tv

https://racurs.ua/n129711-v-odesse-sud-vynes-prigovor-terroristu-prichastnomu-k-vzryvu-u-zdaniya-sbu.html

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В Одессе бросили за решетку террориста, причастного к взрыву у здания Службы безопасности Украины в 2015 году.

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Приморский районный суд города Одессы 20 ноября рассмотрел уголовное производство в отношении злоумышленника, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 258 (совершение террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Об этом сегодня сообщила «Судебная власть Украины».

Установлено, что обвиняемый был водителем террористической группы, которая в 2015 году устроила взрыв возле здания управления СБУ в Одесской области. Во время судебного заседания злоумышленник свою вину признал в полном объеме.

Суд назначил террористу наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы. Приговор вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы в случае ее отсутствия.

Напомним, в апреле суд в Одессе вынес приговор в отношении пророссийского диверсанта, причастного к подготовке и совершению терактов в различных регионах Украины.