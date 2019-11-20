В Одесі суд виніс вирок терористу. Фото: objectiv.tv

https://racurs.ua/ua/n129711-v-odesi-sud-vynis-vyrok-terorystu-prychetnomu-do-vybuhu-bilya-budivli-sbu.html

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В Одесі кинули за ґрати терориста, причетного до вибуху біля будівлі Служби безпеки України в 2015 році.

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Приморський районний суд міста Одеси 20 листопада розглянув кримінальне провадження стосовно зловмисника, якого обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 258 (вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України. Про це сьогодні повідомила «Судова влада України».

Встановлено, що обвинувачений був водієм терористичної групи, яка в 2015 році влаштувала вибух біля будівлі управління СБУ в Одеській області. Під час судового засідання зловмисник свою провину визнав у повному обсязі.

Суд призначив терористові покарання у виді 8 років та 2 місяців позбавлення волі. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги у випадку її відсутності.

Нагадаємо, у квітні суд в Одесі ухвалив вирок стосовно проросійського диверсанта, причетного до підготовки та вчинення терактів у різних регіонах України.