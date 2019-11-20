Забруднення повітря: кияни дихають діоксидом азоту та сіркою. Фото: Публіка

https://racurs.ua/ua/n129707-zabrudnennya-povitrya-kyyany-dyhaut-dioksydom-azotu-ta-sirkou-spysok.html

Ракурс

Забруднення повітря в Києві систематично аналізують спеціалісти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Тижневі дані зі стаціонарних постів спостережень вказують на перевищення допустимого рівня завислих речовин, діоксиду азоту та сірки.

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Дані щодо забруднення повітря в Києві фіксувалися на 15 стаціонарних постах спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського в період з 12 по 18 листопада. Всього було проаналізовано 1552 проби повітря, повідомляється на сайті обсерваторії.

У повітрі відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

завислих речовин — у 1,2−1,4 рази на проспекті Перемоги та Бессарабській площі;

діоксиду сірки — у 2,8−3,1 рази на площах Бессарабській, Деміївській та Перемоги, проспектах Перемоги та Оболонському; на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, допустимий рівень перевищує у 1,5−2,6 рази;

діоксиду азоту — у 4,3−4,6 рази — на вулиці Каунаській та Бессарабській площі; у 3,0−3,7 рази — на вулицях Інженера Бородіна, Семена Скляренка, Деміївській площі; на інших постах спостережень, крім проспекту Науки, у 1,9−2,7 раза;

формальдегіду — у 2,1−2,4 рази — на усіх постах міста, крім проспекту Науки.

На сайті обсерваторії уточнюється, що порівняно з попереднім тижнем спостерігалося зниження середньодобових концентрацій діоксиду азоту та формальдегіду. Також було зафіксовано незначне підвищення вмісту діоксиду сірки.

Тиждень тому «Ракурс» повідомляв про нову заяву вчених з Массачусетського технологічного інституту (США). Вони вважають, що викиди авіації завдають від 1,7 до 4,4 рази більшого впливу на якість повітря, ніж на клімат.