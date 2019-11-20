Загрязнение воздуха: киевляне дышат диоксидом азота и серой. Фото: Публика

https://racurs.ua/n129707-zagryaznenie-vozduha-kievlyane-dyshat-dioksidom-azota-i-seroy-spisok.html

Ракурс

Загрязнение воздуха в Киеве систематически анализируют специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Недельные данные со стационарных постов наблюдений указывают на превышение допустимого уровня взвешенных веществ, диоксида азота и серы.

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Данные о загрязнении воздуха в Киеве фиксировались на 15 стационарных постах наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в период с 12 по 18 ноября. Всего было проанализировано 1552 пробы воздуха, сообщается на сайте обсерватории.

В воздухе отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенных веществ — в 1,2−1,4 раза на проспекте Победы и Бессарабской площади;

диоксида серы — в 2,8−3,1 раза на площадях Бессарабской, Демеевской и Победы, проспектах Победы и Оболонском; на других постах города, исключая проспект Науки, допустимый уровень превышает в 1,5−2,6 раза;

диоксида азота — в 4,3−4,6 раза — на улице Каунасской и Бессарабской площади; в 3,0−3,7 раза — на улицах Инженер Бородина, Семена Скляренко, Демеевской площади; на других постах наблюдений, кроме проспекта Науки, в 1,9−2,7 раза;

формальдегида — в 2,1−2,4 раза — на всех постах города, кроме проспекта Науки.

На сайте обсерватории уточняется, что по сравнению с предыдущей неделей наблюдалось снижение среднесуточных концентраций диоксида азота и формальдегида. Также зафиксировали незначительное повышение содержания диоксида серы.

Неделю назад «Ракурс» сообщал о новом заявлении ученых из Массачусетского технологического института (США). Они считают, что выбросы авиации наносят от 1,7 до 4,4 раза большего влияния на качество воздуха, чем на климат.