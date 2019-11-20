Кабмін береться за перевірку реалізації Угоди про асоціацію з Євросоюзом

Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129708-kabmin-beretsya-za-perevirku-realizaciyi-ugody-pro-asociaciu-z-ievrosouzom.html

Ракурс

Кабмін відкрив для громадськості онлайн-систему моніторингу за виконанням умов Угоди про асоціацію з ЄС. Це сталося під час першої «євроінтеграційної» наради уряду. Дана система носить назву «Пульс Угоди».

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що онлайн-система «Пульс Угоди» розроблялася за рахунок коштів європейських партнерів і представляє собою базу даних про виконання всіх завдань, які передбачені в Угоді про асоціацію з ЄС. Гончарук зазначив, що уряд прагне бути максимально відкритим перед українцями і готовий вислухати будь-яку конструктивну критику з боку суспільства, пише урядовий портал.

«Пульс Угоди» дозволяє в реальному часі здійснювати моніторинг виконання пунктів плану заходів і бачити, хто з посадових осіб відповідальний за це. Система є всеосяжною і включає в себе всі завдання в 24-х сферах суспільного життя. Всього до системи включено більше 2 тис. завдань, а їх реалізація можлива при виконанні 7,5 тис. заходів. Відповідальність за їх виконання покладено на 70 виконавців.

Виконавці розподілені на три групи, в залежності від своєї приналежності: Кабмін, Верховна Рада та «Інші». «Пульс Угоди» показує прогрес виконання завдань у межах одного року, а також загальний процес виконання завдань з 2014 року до 2024 року.

Для наочної демонстрації процесу використовуються чотири кольори:

зелений — завдання виконано;

жовтий — завдання не виконане, термін виконання наближається;

червоний — виконання завдання прострочено;

сірий — завдання не виконане, терміни виконання у далекому майбутньому.

Технічні характеристики, алгоритми і пошукова система будуть систематично оновлюватися і вдосконалюватися.

Як раніше писав «Ракурс», Україна ініціює оновлення деяких пунктів Угоди про асоціацію з Євросоюзом.