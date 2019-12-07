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Ракурс
Вооруженные формирования России 14 раз нарушили «тишину» - штаб ООС, фото: Минобороны РФ

Вооруженные формирования России 14 раз нарушили «тишину» — штаб ООС

7 дек 2019, 11:35
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Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Двое украинских военнослужащих получили повреждения. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил (ООС).

Противник не соблюдает Минские договоренности. Были применены гранатометы различных систем, минометы калибра 120 мм, а также крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Шесть обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». У Луганского боевики стреляли четыре раза. Выстрелы осуществлялись из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Утром 7 декабря российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь со стороны Вооруженных сил Украины не было.

Напомним, в ноябре командование ООС пообещало вернуться на позиции в случае обстрелов в зоне разведения войск. В рамках реализации «формулы Штайнмайера» украинские армейские подразделения отступили в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Источник: Ракурс


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