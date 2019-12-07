На Львовщине сотрудники банка украли у клиентов 1,5 млн грн, фото: Википедия

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Ракурс

Кража денег клиентов зафиксирована в отделении банка во Львовской области.

Правоохранители расследуют резонансное преступление. Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, в течение 2015 — 2018 годов сотрудники финучреждения проводили незаконный перевод средств. Операции были осуществлены с депозитных счетов клиентов на их текущие счета без ведома и согласия клиентов. В дальнейшем злоумышленники снимали деньги в банкомате.

Организатором группы оказалась 50-летняя руководительница банковского отделения. Пятерым сотрудникам отделения одного из банков в Львовской области выдвинуты подозрения в краже средств клиентов. Общая сумма — 1,5 млн грн.

Решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Ранее из банкомата на Волыни украли 600 тыс. грн. В одном из сел на территории Киверцовского района трех злоумышленников задержали на месте преступления с деньгами и инструментами.