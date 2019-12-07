После «нормандского саммита» Помпео и Лавров обсудят Украину без Зеленского - СМИ, фото: flickr

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«Нормандский саммит» пройдет 9 декабря в Париже.

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров запланировали после встречи обсудить вопрос Украины в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, переговоры будут организованы 10 декабря. Отмечается, что президента Украины Владимира Зеленского и представителей МИДа не пригласят.

Среди приоритетных вопросов — Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями. Обсудят вопросы, которые вызывают разногласия между двумя странами.

Лидеры «нормандской четверки» — президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент РФ Владимир Путин — встретятся 9 декабря чтобы обсудить конфликт на Донбассе. Последняя встреча «нормандской четверки» на уровне глав государств состоялась в Берлине 19 октября 2016.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский, президент Украины, во время «нормандского саммита» будет говорить о сроках прекращения войны на Донбассе. Политик желает услышать конкретные даты.