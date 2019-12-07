НАТО увеличит количество бригад на границе с РФ, фото: U.S.Marines

https://racurs.ua/n130494-nato-uvelichit-kolichestvo-brigad-na-granice-s-rf.html

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Саммит НАТО в Лондоне закрепил единство стран-участниц.

Россию назвали главной угрозой Альянса. На пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда сообщил подробности.

Военно-политический блок планирует увеличить количество своих формирований в балтийских странах. Публично объявили только о том, что речь идет о защите восточной границы Альянса.

Выяснилось, что Польша возглавит одну из шести бригад. Польская сторона предоставит две эскадрильи истребителей F-16, два военных корабля и два наземных батальона. Павел Солох, глава Национального бюро безопасности Польши, отметил, что подразделения от Чехии и Словакии войдут в бригады под командованием Польши.

Сформируют шесть бригад под командованием Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании и Польши. 30 наземных батальонов, кораблей и самолеты будут поделены между этими бригадами.

В НАТО не стали уточнять детали операционной деятельности новых военных соединений. На саммите также обновили план защиты балтийских стран и Польши.

Ранее журналисты CNN сообщили, что Соединенные Штаты Америки запланировали в 2020 году сократить расходы на бюджет НАТО. Эти средства пойдут на помощь Украине.