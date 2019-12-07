НАТО збільшить кількість бригад на кордоні з РФ, фото: U.S.Marines

https://racurs.ua/ua/n130494-nato-zbilshyt-kilkist-brygady-na-kordoni-z-rf.html

Ракурс

Саміт НАТО у Лондоні закріпив єдність країн-учасниць.

Росію названо головною загрозою Альянсу. На прес-конференції президент Польщі Анджей Дуда повідомив подробиці.

Військово-політичний блок планує збільшити кількість своїх формувань у балтійських країнах. Публічно оголосили лише про те, що йдеться про захист східного кордону Альянсу.

З’ясувалось, що Польща очолить одну з шести бригад. Польська сторона надасть дві ескадрильї винищувачів F-16, два військових кораблі і два наземних батальйони. Павел Солох, глава Національного бюро безпеки Польщі, зазначив, що батальйони від Чехії та Словаччини увійдуть до бригади під командуванням Польщі.

Загалом сформують шість бригад під командуванням Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії та Польщі. 30 наземних батальйонів, кораблів та літаки будуть поділені між цими бригадами.

У НАТО не стали уточнювати деталі операційної діяльності нових військових з'єднань. На саміті також оновили план захисту балтійських країн і Польщі.

Раніше журналісти CNN повідомили, що Сполучені Штати Америки запланували в 2020 році скоротити видатки на бюджет НАТО. Ці кошти спрямують на допомогу Україні.