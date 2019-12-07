Пожежа у коледжі Одеси: зросла кількість загиблих, фото: flickr

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Ракурс

Пожежа у коледжі Одеси стала причиною загибелі 5 людей.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

Під час розбору завалів 7 грудня виявлено тіло ще однієї особи. В лікарнях залишається 17 людей, доля ще 10 залишається невідомою. Співробітники Національної поліції їх розшукують.

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу розпочалась 4 грудня на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу. У цьому кутовому будинку знаходилися 19 різних організацій та установ.

Одразу після пожежі стало відомо про загибель 16-річної студентки. Тіло жінки-викладача було знайдено увечері 5 грудня. Внаслідок пожежі постраждало більше 30 осіб. Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Розглядаються версії займання — навмисний підпал і аварійна робота електрообладнання.

Раніше Кабмін створив урядову комісію щодо пожежі в Одесі. Її представники мають розповісти про результати розслідування до 20 грудня.