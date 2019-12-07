Україна уклала контракти на 85% військової допомоги США – Міноборони, фото: flickr

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Ракурс

Україна отримала від США військову допомогу на 400 млн дол.

На понад 85% цієї допомоги вже укладені відповідні контракти. Про це повідомила в ефірі «Нині вже» Аліна Фролова, заступник міністра оборони України.

За її словами, постачання відбувається за певними документами в межах фінансового року. Фінансовий рік в США — до квітня.

Це та сама, про яку всі кажуть, що вона заморожена, — заявила вона.

Фролова додала, що укладання контракту на якусь допомогу дозволяє не думати про збій поставок оснащення. Україна у цьому випадку точно отримає обіцяне.

Заступник міністра оборони розповіла, що деякі види озброєння українська армія отримає за два роки, але гроші уряд відправить за них вже зараз. Техніка потребує декілька років виробництва, тому швидкого її отримання у відомстві не чекають.

Це не означає, що ми її прямо зараз отримаємо, — зазначила Фролова.

Нагадаємо, призупинення поставок військової допомоги Україні президентом США Дональдом Трампом обговорювали літом у Конгресі. Деякі американські законодавці вважають, що політик намагався тиснути на владу України, щоб та розпочати розслідування проти сина лідера Демократичної партії Джо Байдена, ймовірного конкурента на майбутніх виборах.