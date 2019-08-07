Трамп призупинив американську іноземну допомогу. Фото: newsader

https://racurs.ua/ua/n125264-tramp-zamorozyv-vydileni-kongresom-ssha-koshty-dlya-dopomogy-inozemnym-derjavam.html

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Дональд Трамп, президент США, заморозив американську іноземну допомогу, яка надається країнам-партнерам.

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Таке рішення було ухвалене під час перегляду адміністративно-бюджетним управлінням Білого дому попередніх витрат за цією статтею. Лист відповідного змісту це управління надіслало Державному департаменту та Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) 3 серпня. Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на CNN.

За інформацією американських урядовців, йдеться про суму від 2 до 4 млрд дол. Очікується, що фінансисти Білого дому запропонують Конгресу скасувати виділення сум, передбачених до 30 вересня — кінця фінансового року у США.

З таким рішення Трампа незгодні його критики. Вони зазначають, що блокування американської іноземної допомоги може призвести до негативних наслідків — скорочення фінансування глобальних програм охорони здоров’я, миротворчості, контролю над наркотиками. Це може відбутися попри те, що Конгрес вже схвалив виділяння грошей на ці програми.

Як відомо, Трамп не вперше намагається зменшити кількість грошей, які США витрачають на іноземну допомогу.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує боротися з «фальшивими незаможними», які використовують лазівки в законодавстві для отримання продовольчих карток, що дозволяють економити на купівлі продуктів харчування.