Трамп приостановил американскую иностранную помощь. Фото: newsader

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Дональд Трамп, президент США, заморозил американскую иностранную помощь, оказываемую странам-партнерам.

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Такое решение было принято при пересмотре Административно-бюджетным управлением Белого дома предыдущих расходов по этой статье. Письмо соответствующего содержания управление направило Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию (USAID) 3 августа. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на CNN.

По информации американских чиновников, речь идет о сумме от 2 до 4 млрд долл. Ожидается, что финансисты Белого дома предложат Конгрессу отменить выделение сумм, предусмотренных до 30 сентября — конца финансового года в США.

С таким решения Трампа несогласны его критики. Они отмечают, что блокировка американской иностранной помощи может привести к негативным последствиям — сокращению финансирования глобальных программ здравоохранения, миротворчества, контроля над наркотиками. Это может произойти несмотря на то, что Конгресс уже одобрил выделение денег на эти программы.

Как известно, Трамп не впервые пытается уменьшить количество денег, которые США тратят на иностранную помощь.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа планирует бороться с «фальшивыми неимущими», которые используют лазейки в законодательстве для получения продовольственных карточек, что позволяют экономить на покупке продуктов питания.