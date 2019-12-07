Украина заключила контракты на 85% военной помощи США - Минобороны, фото: flickr

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Украина получила от США военную помощь на 400 млн долл.

На 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты. Об этом сообщила в эфире «Нині вже» Алина Фролова, заместитель министра обороны Украины.

По ее словам, поставки осуществляются по определенным документам в пределах финансового года. Финансовый год в США — до апреля.

Это та самая, о которой все говорят, что она заморожена, — заявила она.

Фролова добавила, что заключение контракта на какую-то помощь позволяет не думать о сбое поставок оснащения. Украина в этом случае точно получит обещанное.

Заместитель министра обороны рассказала, что некоторые виды вооружения украинская армия получит через два года, но деньги правительство отправит за них уже сейчас. Техника требует несколько лет производства, быстрого ее получения в ведомстве не ждут.

Это не значит, что мы ее прямо сейчас получим, — отметила Фролова.

Напомним, приостановление поставок военной помощи Украине президентом США Дональдом Трампом обсуждали летом в Конгрессе. Некоторые американские законодатели считают, что политик пытался давить на власть Украины, чтобы та начала расследование против сына лидера Демократической партии Джо Байдена, вероятного конкурента на будущих выборах.