Главные новости за 6 декабря: поиски погибших в одесском институте, Рада поддержала борьбу с отмыванием доходов, Путин встретится с Зеленским

Последствия пожара в Одессе, фото: ГСЧС

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Продолжаются поиски тел погибших в результате масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Удалось найти тела уже четырех погибших. Также удалось найти студентку, считавшуюся пропавшей без вести.

Также оказалось, что еще пять лет назад в этом колледже были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности.

Сегодня состоялись похороны первой жертвы пожара — 17-летней студентки Ксении Бабенко.

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