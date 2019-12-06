Наслідки пожежі в Одесі, фото: ДСНС

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Тривають пошуки тіл загиблих в результаті масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Наразі вдалося знайти тіла вже чотирьох загиблих. Також вдалося відшукати студентку, яка вважалася зниклою безвісти.

Також виявилося, що ще п’ять років тому в цьому коледжі були виявлені порушення вимог пожежної безпеки.

Сьогодні відбулося поховання першої жертви пожежі — 17-річної студентки Ксенії Бабенко.

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