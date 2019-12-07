Пожар в колледже Одессы: возросло число погибших, фото: flickr

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Пожар в колледже Одессы стал причиной гибели 5 человек.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Во время разбора завалов 7 декабря обнаружено тело еще одного человека. В больницах остается 17 человек, судьба еще 10 остается неизвестной. Сотрудники Национальной полиции их разыскивают.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался 4 декабря на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса. В этом угловом доме находились 19 различных организаций и учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. Тело женщины-преподавателя было найдено вечером 5 декабря. В результате пожара пострадали более 30 человек. Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются версии возгорания — умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования.

Ранее Кабмин создал правительственную комиссию по пожару в Одессе. Ее представители должны рассказать о результатах расследования до 20 декабря.