Після «нормандського саміту» Помпео та Лавров обговорять Україну без Зеленського – ЗМІ, фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n130495-pislya-normandskogo-samitu-pompeo-ta-lavrov-obgovoryat-ukrayinu-bez-zelenskogo-zmi.html

Ракурс

«Нормандський саміт» пройде 9 грудня в Парижі.

Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запланували після зустрічі обговорити питання України у Вашингтоні. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За даними видання, переговори буде організовано 10 грудня. Зазначається, що президента України Володимира Зеленського та представників МЗС не запросять.

Серед пріоритетних питань — Сирія, Україна, Венесуела і контроль над озброєннями. Обговорять питання, які викликають розбіжності між двома країнами.

Лідери «нормандської четвірки» — президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент РФ Володимир Путін — зустрінуться 9 грудня, щоб обговорити конфлікт на Донбасі. Остання зустріч «нормандської четвірки» на рівні глав держав відбулася у Берліні 19 жовтня 2016 року.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський, президент України, під час «нормандського саміту» порушуватиме питання термінів припинення війни на Донбасі. Політик бажає почути конкретні дати.