Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Після «нормандського саміту» Помпео та Лавров обговорять Україну без Зеленського – ЗМІ, фото: flickr

Після «нормандського саміту» Помпео та Лавров обговорять Україну без Зеленського — ЗМІ

7 гру 2019, 09:57
999

«Нормандський саміт» пройде 9 грудня в Парижі.

Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запланували після зустрічі обговорити питання України у Вашингтоні. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За даними видання, переговори буде організовано 10 грудня. Зазначається, що президента України Володимира Зеленського та представників МЗС не запросять.

Серед пріоритетних питань — Сирія, Україна, Венесуела і контроль над озброєннями. Обговорять питання, які викликають розбіжності між двома країнами.

Лідери «нормандської четвірки» — президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент РФ Володимир Путін — зустрінуться 9 грудня, щоб обговорити конфлікт на Донбасі. Остання зустріч «нормандської четвірки» на рівні глав держав відбулася у Берліні 19 жовтня 2016 року.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський, президент України, під час «нормандського саміту» порушуватиме питання термінів припинення війни на Донбасі. Політик бажає почути конкретні дати.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше