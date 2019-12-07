На Львівщині співробітники банку вкрали у клієнтів 1,5 млн грн, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130496-na-lvivschyni-spivrobitnyky-banku-vkraly-u-kliientiv-1-5-mln-grn.html

Ракурс

Крадіжка грошей у клієнтів зафіксована у відділенні банку у Львівській області.

Правоохоронці розслідують резонансний злочин. Про це повідомили у Нацполіції Львівської області.

За даними слідства, протягом 2015 — 2018 років співробітники фінустанови проводили незаконний переказ коштів. Операції були здійсненні з депозитних рахунків клієнтів на їх поточні рахунки без відома і згоди клієнтів. В подальшому зловмисники знімали гроші в банкоматі.

Організатором групи виявилася 50-річна керівниця банківського відділення. П’ятьом співробітникам відділення одного з банків у Львівській області висунуті підозри в крадіжці коштів клієнтів. Загальна сума — 1,5 млн грн.

Вирішується питання про обрання для підозрюваних запобіжних заходів. Триває досудове розслідування.

Раніше з банкомату на Волині вкрали 600 тис. грн. В одному з сіл на території Ківерцівського району трьох зловмисників затримали на місці злочину з грошима та інструментами.