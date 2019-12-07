Збройні формування Росії 14 разів порушили «тишу» – штаб ООС, фото: Мінобороны РФ

https://racurs.ua/ua/n130497-zbroyni-formuvannya-rosiyi-14-raziv-porushyly-tyshu-shtab-oos.html

Ракурс

Збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Двоє українських військовослужбовців отримали пошкодження. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил (ООС).

Противник не дотримується Мінських домовленостей. Було застосовано гранатомети різних систем, міномети калібру 120 мм, а також великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя.

Шість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Біля Луганського бойовики стріляли чотири рази. Постріли здійснювались з мінометів калібру 82 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів.

Зранку 7 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з боку Збройних сил України не було.

Нагадаємо, у листопаді командування ООС пообіцяло повернутися на позиції у випадку обстрілів в зоні розведення військ. В рамках реалізації «формули Штайнмаєра» українські армійські підрозділи відступили в районі Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.