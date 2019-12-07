Україна оновить Угоду про Асоціацію з ЄС заради «промислового безвізу», фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130498-ukrayina-onovyt-ugodu-pro-asociaciu-z-ies-zarady-promyslovogo-bezvizu.html

Ракурс

Асоціація України з ЄС потребує оновлення.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, країні потрібен «промисловий безвіз». Про це він повідомив після зустрічі з головою комітету у закордонних справах Європарламенту Девідом Макалістером.

Угоду планується оновити у 2021 році. Відповідні дії, на думку чиновника, дозволять зробити договір максимально ефективним і зручним для обох сторін.

За його словами, український уряд зробить все від нього залежне, щоб наступний рік був максимально амбітним, максимально успішним для України в напрямку європейської інтеграції.

Цікавить так званий промисловий безвіз — ACAA agreement, — заявив Гончарук.

На думку глави уряду, це дозволить українській стороні більш масштабно торгувати з європейськими країнами. Підприємці отримають додаткові переваги.

Гончарук також анонсував, що на 28 січня наступного року заплановано проведення Ради асоціації. Першу зустріч проведуть в Брюсселі.

Раніше Кабмін відкрив для громадськості онлайн-систему моніторингу за виконанням умов Угоди про асоціацію з ЄС. Дана система носить назву «Пульс Угоди».