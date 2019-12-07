Бойовики «ДНР» віддали тіло загиблого офіцера «Альфи», фото: СБУ

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Тіло Дмитра Каплунова, який загинув 1 грудня у «сірій зоні» на Донбасі, повернули Україні.

Бойовики так званої «ДНР» погодились віддати тіло співробітника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом «Альфа». Про це повідомив депутат від партії «Голос» Роман Костенко у Facebook.

Народний обранець закликав з’ясувати, як і чому тіло загиблого українця опинилося у представників терористичних організацій. За його словами, після похорону бійця слід розібратись у цьому питанні.

Бо є правило: «забороняється залишати убитих і поранених товаришів в розташуванні противника», — заявив Костенко.

В соцмережі він подякував усім за допомогу.

Дмитро Каплунов загинув 1 грудня на Донбасі від вибуху невідомих пристроїв. Разом з ним був убитий і інший боєць Центру спеціальних операцій «А» Денис Волочаєв. 3 грудня президент Володимир Зеленський надав їм звання Героїв України з відзначенням ордена «Золота Зірка».