62-річна фанатка зробила 38 тату на честь Моуріньо, фото: The Sun

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Ракурс

Жозе Моуріньо, португальський тренер, став кумиром 62-річної Вів Бодікот.

Англійська вболівальниця зробила 38 татуювань на честь наставника лондонського клубу «Тоттенхем Хотспур». Про це повідомило видання The Sun.

Загальна вартість зображень — близько 2 тис. фунтів стерлінгів. Татуювання були зроблені, починаючи з 2017 року. Всі вони присвячені португальцю.

Британка зізналась, що дуже любить тренера. Жінка готова витрачати кошти, щоб продемонструвати свою симпатію.

Просто таю від нього, — зазначила Вів.

Вона додала, що вважає Моуріньо дуже розумним і симпатичним, а також в захваті від його успіхів на тренерських посадах в різних командах. За її словами, чоловік підтримує це захоплення і не ревнує її, оскільки теж любить Моуріньо.

Немає навіть жодного натяку на ревнощі, — додала вболівальниця.

Раніше вокаліст гурту Rammstein Тілль Ліндеманн зламав щелепу фанату-переслідувачу в одному з готелів Мюнхена. Музикант завдав чоловіку тілесних ушкоджень після його неадекватної реакції на відмову зробити селфі.