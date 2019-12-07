Погода в Україні: 8 грудня на заході пройдуть дощі (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n130501-pogoda-v-ukrayini-8-grudnya-na-zahodi-proydut-doschi-karta.htmlРакурс
Погода в Україні може змінитись 8 грудня.
На заході держави очікуються дощі. Про це повідомляє Гідрометцентр.
У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях очікуються дощі. Опади пройдуть вдень і вночі. Середня температура повітря — 4−6 градусів тепла, у нічний час — до нуля градусів.
Холодніше буде у східних регіонах країни. На Луганщині очікується до трьох градусів морозу. Водіям слід бути дуже уважними на слизькій дорозі.
В центральних та північних областях значних опадів метеорологи не прогнозують. За винятком південних областей вночі спостерігатиметься до 1−3 градусів морозу.
Найхолодніше в Карпатах — там можливе зниження температури до мінус 8−13 градусів. Вдень термометри покажуть невеликий «плюс».
Геомагнітна активність у Києві 8 грудня залишатиметься стабільною. Відповідний індекс фіксуватиметься на позначці не більше двох. Коливання до 3 балів можливе у вечірній період доби.