Погода в Україні: 8 грудня на заході пройдуть дощі, фото: pexels

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Погода в Україні може змінитись 8 грудня.

На заході держави очікуються дощі. Про це повідомляє Гідрометцентр.

У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях очікуються дощі. Опади пройдуть вдень і вночі. Середня температура повітря — 4−6 градусів тепла, у нічний час — до нуля градусів.

Холодніше буде у східних регіонах країни. На Луганщині очікується до трьох градусів морозу. Водіям слід бути дуже уважними на слизькій дорозі.

В центральних та північних областях значних опадів метеорологи не прогнозують. За винятком південних областей вночі спостерігатиметься до 1−3 градусів морозу.

Найхолодніше в Карпатах — там можливе зниження температури до мінус 8−13 градусів. Вдень термометри покажуть невеликий «плюс».

Геомагнітна активність у Києві 8 грудня залишатиметься стабільною. Відповідний індекс фіксуватиметься на позначці не більше двох. Коливання до 3 балів можливе у вечірній період доби.