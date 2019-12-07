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Погода в Україні: 8 грудня на заході пройдуть дощі, фото: pexels

Погода в Україні: 8 грудня на заході пройдуть дощі (КАРТА)

7 гру 2019, 13:47
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Погода в Україні може змінитись 8 грудня.

На заході держави очікуються дощі. Про це повідомляє Гідрометцентр.

У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях очікуються дощі. Опади пройдуть вдень і вночі. Середня температура повітря — 4−6 градусів тепла, у нічний час — до нуля градусів.

Холодніше буде у східних регіонах країни. На Луганщині очікується до трьох градусів морозу. Водіям слід бути дуже уважними на слизькій дорозі.

Погода в Україні: 8 грудня на заході пройдуть дощі, фото: Гідрометцентр

В центральних та північних областях значних опадів метеорологи не прогнозують. За винятком південних областей вночі спостерігатиметься до 1−3 градусів морозу.

Найхолодніше в Карпатах — там можливе зниження температури до мінус 8−13 градусів. Вдень термометри покажуть невеликий «плюс».

Погода в Україні: 8 грудня на заході пройдуть дощі, фото: gismeteo

Геомагнітна активність у Києві 8 грудня залишатиметься стабільною. Відповідний індекс фіксуватиметься на позначці не більше двох. Коливання до 3 балів можливе у вечірній період доби.

Джерело: Ракурс


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