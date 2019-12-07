В Росії назвали «нульовий варіант» кращим рішенням у газовій суперечці з Україною, фото: Уряд РФ

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Газова суперечка між Україною і Росією може вирішитись тільки завдяки «нульовому варіанту».

Таку думку висловив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Про це він заявив в програмі «Вести в субботу».

Глава російського уряду вважає, що результат повинен влаштовувати усі сторони. Він назвав неможливим твердження про збільшення ціни транзиту для РФ.

Необхідно прийти до якогось нульового варіанту, — зазначив чиновник.

Медведєв прокоментував заяву української влади про те, що прямі поставки газу з Росії країні не потрібні, оскільки ресурс йде реверсом з Європи. На думку керівника російського уряду, такі висловлювання — не привід не постачати газ через Україну.

Його Україна отримує набагато дорожче, ніж могла б отримувати, — додав Медведєв.

Нагадаємо, 2 грудня в Україні заявили, що Москва повинна сплатити борги за арбітражем. Це дозволить домовитись про транзит газу через українську територію. Глава Міненергетики Оржель припустив, що припинення постачання ресурсу спровокує зростання ціни газу на європейських та українському ринках.