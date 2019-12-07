Протесты в Минске: порванный портрет Путина и украинские лозунги возле главной елки страны, фото — "Радио Свобода"

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В центре Минска в субботу, 7 декабря, начались протесты против интеграции Беларуси с Россией. В эти дни президент страны Александр Лукашенко находится на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.

В Минске в первой половине субботнего дня состоялись два митинга. В центре столицы люди стали, взявшись за руки, вдоль главной улицы Минска — проспекта Независимости. Они поднимали руки вверх и запускали своеобразную волну. Продолжался такой флешмоб примерно 15 минут.

Вдоль живой цепи ходили милиционеры с громкоговорителями и настойчиво предупреждали, чтобы протестующие расходились, поскольку митинг несанкционированный.

Примерно 100 человек после этого пошли на другой, более людный митинг, который начался на Октябрьской площади, возле главной елки страны, которую здесь установили на этой неделе.

Его участники заявили протест интеграции Беларуси с Россией на фоне ожидаемых договоренностей президентов Лукашенко и Путина. Здесь митинговали около тысячи человек. В руках они имели национальные бело-красные флаги. У одной пары заметили баннер с надписью на белорусском языке «Слуга выходи — народ пришел». Такой лозунг недавно звучал и в Киеве на украинском языке, когда к резиденции президента Владимира Зеленского приходили митингующие, протестующие против присоединения Украины к так называемой формуле Штайнмайера.

Лидеры протеста в Минске напомнили, как Беларусь боролась за независимость и заявили, что за эту «самую большую ценность они будут бороться и стоять насмерть». Кто-то порвал и портреты Путина.

В центр белорусской столицы пришли люди даже с маленькими детьми, однако протестующие предполагают, что их будут разгонять силовыми методами.

Активисты хотели подняться на лестницу Дворца республики, однако им преградили путь люди в штатском. Они вытолкали митингующих и журналистов и стали на лестнице. Во время потасовки с «людьми в штатском» активисты скандировали: «Позор», «Фашисты», «Независимость», «Живе Беларусь!», а также «Слава Украине!».

После схватки митингующие пошли к лестнице Дома профсоюзов, который расположен рядом. «Люди в штатском» побежали вместе с толпой. Протестующие начали «гонять» вероятных служащих белорусского КГБ от лестницы к лестнице.

Во второй половине дня Лукашенко должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На прошлой неделе лидеры этих стран договорились о едином правительстве, парламенте, а также общем рынке нефти, газа и энергетики.