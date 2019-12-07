ДТП у Києві: кросовер Subaro впав з мосту, фото — Цензор

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Ракурс

Автомобіль Subaru Forester увечері 7 грудня злетів з моста, перекинувся і впав на тротуар колесами догори біля станції метро «Лівобережна» в Києві.

ДТП сталася у людному місці — поблизу торговельно-розважального центру «Комод» приблизно о 16.30. Очевидці розповіли, що кросовер впав з самого верху естакади. Ймовірно, його «підрізала» інша машина й водій втратив керування. Пощастило, що у місці падінні іномарки нікого не було під час цього карколомного падіння.

Інформація про стан водія встановлюється. На місце прибули автомобілі швидкої допомоги. У стрімі з місця події відзначається, що сильно постраждала 50-річна жінка, яка була за кермом авто.

«Ракурс» розповідав у листопаді про те, як у Києві п’яні водії влаштували незвичну ДТП на проспекті Перемоги неподалік від станції метро «Житомирська». Під час інциденту розбилися п’ять автомобілів.