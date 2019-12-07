Реформа ФОПів: Гончарук обіцяє корегування ухвалених законів, фото — ckp.in.ua

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Робоча група при Міністерстві економіки найближчим часом внесе пропозиції щодо усунення недоліків законопроектів податкової реформи, які стосуються підприємців-ФОПів.

Кабінет міністрів України зацікавлений у розвитку малого та середнього бізнесу й планує концентрувати контроль за сплатою податків великими компаніями, а не починати з фізичних осіб-підприємців, заявив в інтерв’ю «РБК-Україна» прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Він стверджує, що головна проблема із ФОПами — прикривання ними великого бізнесу, який не хоче сплачувати податки.

Ми не хочемо, щоб великий бізнес прикривав своє небажання платити податки, прикидаючись зграйкою ФОПів, — розповів Гончарук.

Він вважає, що «тема ФОПів дуже політизована», оскільки її підхопили ще у вересні й абсолютно гіперболізували. Він заявив, що в уряді бажають «маленьких бізнесменів притискати».

Нагадаємо, що восени влада ухвалила закони про обов’язкові касові апарати, «кешбек», а також анонсувала велику податкову реформу. Ці зміни дуже обурили ФОПів. В уряді пояснювали їхню необхідність бажанням детінізувати ринок та ускладнити життя великим компаніям, які ховаються під ФОПів, а не малим підприємцям.

Відповідно до проголосованих новацій, торговельні підприємства звільнять від зобов’язання купувати класичні та громіздкі касові апарати — їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби. Новації передбачають й розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов’язані.

Влада проваджує й так званий «кешбек», який має сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.