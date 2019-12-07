Реформа ФЛП: Гончарук обещает корректировку принятых законов, фото — ckp.in.ua

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Рабочая группа при Министерстве экономики в ближайшее время внесет предложения по устранению недостатков законопроектов налоговой реформы, касающиеся предпринимателей-ФЛП.

Кабинет министров Украины заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса и планирует концентрировать контроль за уплатой налогов крупными компаниями, а не начинать с физических лиц-предпринимателей, заявил в интервью «РБК-Украина» премьер-министр Алексей Гончарук.

Он утверждает, что главная проблема с ФЛП — прикрытие ними крупного бизнеса, который не хочет платить налоги.

Мы не хотим, чтобы крупный бизнес прикрывал свое нежелание платить налоги, притворяясь стайкой ФЛП, — рассказал Гончарук.

Он считает, что «тема ФЛП очень политизирована», поскольку ее подхватили еще в сентябре и абсолютно гиперболизировали. Он заявил, что в правительстве не хотят «маленьких бизнесменов прижимать».

Напомним, что осенью власти приняли законы об обязательных кассовые аппаратах, «кэшбеке», а также анонсировали большую налоговую реформу. Эти изменения очень возмутили ФЛП. В правительстве объясняли их необходимость желанием детенизировать рынок и осложнить жизнь крупным компаниям, которые скрываются под ФЛП, а не малым предпринимателям.

Согласно проголосованных новаций, торговые предприятия освободят от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты — их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое будет онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы. Новации предусматривают и расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.

Власть вводит и так называемый «кэшбек», который должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.