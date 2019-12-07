Пожар в Одессе: пожарище грозит спасателям, полиция готовит два подозрения, фото — "Думская"

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Сотни спасателей разбирают завалы в поисках погибших в сгоревшем доме Асвадурова в Одессе. Конструкции кое-где продолжают тлеть, а на нижних этажах еще остаются затопленные во время тушения помещения.

Сохраняется и угроза новых оьвалов, поскольку некоторые элементы падают, как только к ним прикасаются спасатели. Главную опасность представляет внутренний флигель. Инженеры рекомендуют разобрать его, сообщает «Думская».

Всего на месте трагедии работает 221 человек (спасатели, полицейские, сотрудники подразделений мэрии и волонтеры), а также 41 единица техники. Спасатели меняются каждые сутки, но все равно очень устают. Кроме того, у них заканчиваются расходные материалы, в частности, топливо.

Продолжается и следствие в производстве, которое открыли по факту пожара. По результатам следственных действий готовятся и после согласования с прокуратурой Одесской области будут уведомлены подозрения двум лицам. Об этом сообщил начальник Следственного управления Национальной полиции Одесской области Сергей Шайхет. Следователи допросили более 150 человек, назначили более двух десятков судебных экспертиз.

Это только предварительные результаты. В дальнейшем подозреваемых может стать больше, — рассказал Шайхет.

Напомним, по факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которая уже унесла жизни пяти человек, полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Между тем опознано еще одну из погибших во время пожара на Троицкой: это сотрудница колледжа, 56-летняя Марина Коваль. Последний раз она выходила на связь с близкими 4 декабря в 7.00.

Сейчас известны имена трех из пяти найденных погибших. В день трагедии в больнице скончалась 16-летняя студентка Ксения Бабенко, 5 декабря на пепелище нашли 43-летнюю преподавательницу информатики Анну Бортюк. Еще два тела продолжают опознавать, неизвестна судьба 10 человек, находившихся в здании в момент пожара.