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Оружие для армии: появилось видео тяжелого ударного беспилотника, фото — janes.com
Тонна вооружения и подъем на 12 км: появилось видео тяжелого ударного беспилотника для ВСУhttps://racurs.ua/n130506-tonna-voorujeniya-i-podem-na-12-km-poyavilos-video-tyajelogo-udarnogo-bespilotnika-dlya-vsu.htmlРакурс
Тяжелый ударный БПЛА Akinci («Акинжи») с украинскими двигателями выполнил первый полет. Этот аппарат разработали в Турции. Беспилотный летательный аппарат Akinci оснастили украинскими двигателями.
Он выполнил первый удачный полет и провел в воздухе 16 минут. Akinci успешно выполнил посадку, сообщил «Украинской милитарный портал».
С украинской стороны в разработке этого БПЛА участвует госпредприятие «Ивченко-Прогресс». Оно является участником совместного украинского-турецкого предприятия, которое основали ГП «Укрспецэкспорт» и Baykar Defence.
Монтаж украинских силовых установок АИ-450 на первом образце беспилотника Akinci завершили в конце августа. В сентябре в Турцию отправили вторую партию двигателей для этих БПЛА.
Аkıncı сможет во время полета подниматься на высоту до 12,2 км, нести до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 км во внутренних отсеках фюзеляжа.
Размах крыльев Akinci — 20 метров, максимальный взлетный вес — 4,5 т. Ожидаемое время полета — до 24 часов. Akinci возможно оснастить управляемыми ракетами и бомбами, системами радиоэлектронной разведки и борьбы.
10 августа «Укроборонпром» и турецкое предприятие Baykar Defence заявили о создании совместной компании по производству высокоточного оружия нового поколения. А весной этого года «Укроборонпром» заключил соглашение в Стамбуле о закупке у Турции охладительных тепловизоров и средств спецсвязи.
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