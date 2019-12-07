Оружие для армии: появилось видео тяжелого ударного беспилотника, фото — janes.com

https://racurs.ua/n130506-tonna-voorujeniya-i-podem-na-12-km-poyavilos-video-tyajelogo-udarnogo-bespilotnika-dlya-vsu.html

Ракурс

Тяжелый ударный БПЛА Akinci («Акинжи») с украинскими двигателями выполнил первый полет. Этот аппарат разработали в Турции. Беспилотный летательный аппарат Akinci оснастили украинскими двигателями.

Он выполнил первый удачный полет и провел в воздухе 16 минут. Akinci успешно выполнил посадку, сообщил «Украинской милитарный портал».

С украинской стороны в разработке этого БПЛА участвует госпредприятие «Ивченко-Прогресс». Оно является участником совместного украинского-турецкого предприятия, которое основали ГП «Укрспецэкспорт» и Baykar Defence.

Монтаж украинских силовых установок АИ-450 на первом образце беспилотника Akinci завершили в конце августа. В сентябре в Турцию отправили вторую партию двигателей для этих БПЛА.

Аkıncı сможет во время полета подниматься на высоту до 12,2 км, нести до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 км во внутренних отсеках фюзеляжа.

Размах крыльев Akinci — 20 метров, максимальный взлетный вес — 4,5 т. Ожидаемое время полета — до 24 часов. Akinci возможно оснастить управляемыми ракетами и бомбами, системами радиоэлектронной разведки и борьбы.

10 августа «Укроборонпром» и турецкое предприятие Baykar Defence заявили о создании совместной компании по производству высокоточного оружия нового поколения. А весной этого года «Укроборонпром» заключил соглашение в Стамбуле о закупке у Турции охладительных тепловизоров и средств спецсвязи.