Заседание СНБО накануне «нормандского» саммита: Данилов рассказал о решениях, фото — ОП

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На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, созванном президентом Владимиром Зеленским перед саммитом в «нормандском формате», утвердили один из сценариев реинтеграции Донбасса, который будет реализовываться пока как основной.

Также рассмотрели три ключевых вопроса, связанные с безопасностью и обороной, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге.

Сценарий реинтеграции. Имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Обмен, границы, не стреляем. Вопрос Крыму не снимаем с повестки дня. Мы хотели бы, что следующей осенью местные выборы состоялись во всех регионах страны, — кратко заявил секретарь СНБО, характеризуя суть решений относительно безопасности, которые утвердили на заседании СНБО.

Второй вопрос касался территориальной обороны. Третий — кибербезопасности. Данилов сообщил, что после саммита возможна эскалация конфликта в Донбассе. Также не исключено прекращение конфликта.

Ранее на координационном совещании в рамках подготовки к встрече в «нормандском формате» в офисе господина Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробности сценариев не раскрывались. Данилов сообщить их суть сегодня также отказался.

Есть варианты, если мы договоримся, если договоримся частично и если вообще не договоримся. 22 учреждения и спецслужбы отрабатывали все сценарии. Президент едет в Париж вооруженный информацией, — заявил Данилов.

На саммите «нормандской четверки» предусматриваются двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина рассчитывает определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.

Перед саммитом и в день его проведения состоится пять акций протеста в центре Киева — 8 и 9 декабря. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Он добавил, что заявлено несколько десятков тысяч участников.