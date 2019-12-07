Пожежа в Одесі: згарище загрожує рятувальникам, поліція готує дві підозри, фото — "Думська"

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Сотні рятувальників розбирають завали в пошуках загиблих у згорілому будинку Асвадурова в Одесі. Конструкції де-не-де продовжують тліти, а на нижніх поверхах ще залишаються затоплені під час гасіння приміщення.

Зберігається й загроза нових обвалів, оскільки деякі елементи падають, щойно до них торкаються рятувальники. Головну небезпеку становить внутрішній флігель. Інженери рекомендують розібрати його, повідомляє «Думська».

Всього на місці трагедії працює 221 людина (рятувальники, поліцейські, співробітники підрозділів мерії та волонтери), а також 41 одиниця техніки. Рятувальники змінюються щодоби, але все одно дуже втомлюються. Крім того, у них закінчуються витратні матеріали, зокрема, пальне.

Триває й слідство у провадженні, яке відкрили за фактом пожежі. За результатами слідчих дій готуються та після погодження з прокуратурою Одеської області будуть повідомлені підозри двом особам. Про це повідомив начальник Слідчого управління Національної поліції Одещини Сергій Шайхет. Слідчі допитали понад 150 осіб, призначили понад два десятки судових експертиз.

Це тільки попередні результати. У подальшому підозрюваних може стати більше, — розповів Шайхет.

Нагадаємо, за фактом пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка вже забрала життя п’яти людей, поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей) КК України.

Тим часом упізнано ще одну із загиблих під час пожежі на Троїцькій: це співробітниця коледжу, 56-річна Марина Коваль. Востаннє вона виходила на зв’язок з близькими 4 грудня о 7.00.

Отож, відомі імена трьох з п’яти знайдених загиблих. У день трагедії в лікарні померла 16-річна студентка Ксенія Бабенко, 5 грудня на згарищі знайшли 43-річну викладачку інформатики Ганну Бортюк. Ще два тіла продовжують упізнавати, невідомою є доля 10 осіб, що знаходилися в будівлі у момент пожежі.