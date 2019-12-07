В Киеве кроссовер Subaro упал с моста (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП в Киеве: кроссовер Subaro упал с моста, фото — Цензор

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Ракурс

Автомобиль Subaru Forester вечером 7 декабря слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар колесами вверх возле станции метро «Левобережная» в Киеве.

ДТП произошло в людном месте — вблизи торгово-развлекательного центра «Комод» примерно в 16.30. Очевидцы рассказали, что кроссовер упал с самого верха эстакады. Вероятно, его «подрезала» другая машина и водитель потерял управление. Повезло, что в месте падении иномарки никого не было во время этого головокружительного падения.

Информация о состоянии водителя устанавливается. На место прибыли автомобили скорой помощи. В стриме с места происшествия отмечается, что сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.

«Ракурс» рассказывал в ноябре о том, как в Киеве пьяные водители устроили необычное ДТП на проспекте Победы недалеко от станции метро «Житомирская». Во время инцидента разбились пять автомобилей.