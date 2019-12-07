У Дрездені спекли 4-тонний різдвяний кекс, фото — DW

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Ракурс

У Дрездені спекли 4-тонний велетенський різдвяний кекс. Цьогорічний штріцель або штолен на 100 кг важчий за торішній, хоча рекорд 2013 року нинішній кекс не перевершив.

Дрезденський різдвяний кекс відомий на увесь світ. Його 7 грудня продемонстрували місцевим жителям і туристам. Велетенський кекс завважив 3 т 950 кг. Цей смаколик виріс у печі майже на 1 метр, він має довжину 4,1 м, а ширину 1,77 м, повідомила DW.

Кулінари виготовили його з 1,5 т борошна й понад 200 кг мигдалю і 750 тис. родзинок.

Штріцель або штолень пекарі намастили зверху сумішшю вершкового масла та цукру. Після урочистої церемонії презентації святкову здобу порізали на дрібні порції. Так його продаватимуть до Різдва. Виручку від продажу святкових солодощів спрямують на доброчинність — заходи для хворих дітей.

Гігантський штріцель у Саксонії почали пекти ще у XVIII столітті. Тоді за наказом саксонського курфюрста Фрідріха Августа випекли кекс, що важив 1,8 т. Його змогли розділити на 24 тис. порцій. У 1994 році цю традицію у столиці Саксонії відродили.