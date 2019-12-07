Пожежа у коледжі в Одесі: рятувальники знайшли на хитких руїнах ще два тіла, фото — "Думська"

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В Одесі під завалами згорілого будинку Асвадурова, у якому розміщувався фінансовий коледж та інші установи, знайшли ще два тіла. Про це сьогодні на імпровізованому брифінгу повідомив заступник начальника обласної ДСНС Олександр Крицький.

Особи загиблих встановлюються. Таким чином, жертв пожежі на вулиці Троїцькій вже семеро. Одна студентка померла у лікарні, ще шість тіл відшукали згодом на згарищі рятувальники.

Ситуація з конструкціями будівлі нестабільна. Існує загроза обвалення внутрішньої частини будинку. Рятувальники продовжують розчищати завали і провокують обвалення частини конструкцій, — повідомив Крицький.

Крім того, іноді рятувальники помічають тління, утім, заспокоюють — пожежа не відновиться.

Нагадаємо, за фактом пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка вже забрала життя семи людей, поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей) КК України.

Сьогодні упізнали ще одну із загиблих під час пожежі на Троїцькій: це співробітниця коледжу, 56-річна Марина Коваль. Востаннє вона виходила на зв’язок з близькими 4 грудня о 7.00.

Отож, відомі імена трьох із шести знайдених загиблих. У день трагедії в лікарні померла 16-річна студентка Ксенія Бабенко, 5 грудня на згарищі знайшли 43-річну викладачку інформатики Ганну Бортюк. Ще три тіла продовжують упізнавати, невідомою є доля восьми осіб, що знаходилися в будівлі у момент пожежі.